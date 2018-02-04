Брэдли Бузетто о магическом Нораванке и энергичной молодежи

Американец Бредли Бузетто, с февраля 2013 года занимавший пост постоянного координатора ООН в Армении, завершил свою миссию и 2 февраля 2018 года покинул Армению. Перед отъездом он рассказал Медиамакс об особенностях жизни и работы в Армении.
До приезда в Армению я имел определенное представление об армянской культуре, обычаях и истории. Знал о трагических событиях 1915 года. С первой же секудны я почувствовал теплоту и искренность армян. Излишне говорить о невероятном гостеприимстве армян.
Пять лет назад, вступив в должность постоянного координатора ООН, я очень хотел по возможности ускорить процесс развития Армении. Сегодня могу заявить, что нам в определенной степени удалось это сделать.
Мне было легко работать с армянами. Наверняка, это было обусловлено тем, что все мы преследуем единую цель – сделать все возможное для ускорения процесса реформ в Армении.
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Жизнь здесь достаточно динамична и разнообразна. С каждым днем Ереван становится более привлекательным и оживленным. Гюмри, Горис, который, кстати, признан культурной столицей стран СНГ, также развиваются. Безусловно, в марзах, где возможностей меньше, еще предстоит много сделать. Однако заметно, что правительство пытается предпринять шаги, чтобы никто не оставался без внимания.
В ряде случаев Армения превзошла мои ожидания. Например, я не знал, что здесь проводятся столь замечательные джазовые вечера. Объемы производства вина, темпы развития информационных технологий весьма впечатляют.
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Я много путешествовал по Армении. Старинные армянские церкви неописуемо красивы. Я бы выделил Нораванк, который любил посещать на рассвете, когда там немноголюдо и мирно. Это магическое место. Мне также очень нравится Лори: там просто чудесная природа.
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Армянский язык интерес и красив, но также очень сложен. Я начал изучать его, однако из-за нехватки времени не смог освоить хотя бы на элементарном уровне.
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В Армении есть много интеллектуальных и творческих молодых людей, и я рад, что мне довелось общаться с ними. Оптимистичная и энергичная молодежь – движущая сила этой страны. У них есть огромное желание делать положительные изменения в Армении. На мой взгляд, было бы замечательно, если бы в работу правительства привлекалось больше молодых людей.
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Я буду очень скучать по людям, замечательной атмосфере, а также по вкусным армянским блюдам. Открою вам секрет: очень скоро я вернусь, поскольку обещал своим друзьям лично раскрыть для них Армению.
Записала Тагуи Ованнисян
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