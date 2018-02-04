Брэдли Бузетто о магическом Нораванке и энергичной молодежи

Американец Бредли Бузетто, с февраля 2013 года занимавший пост постоянного координатора ООН в Армении, завершил свою миссию и 2 февраля 2018 года покинул Армению. Перед отъездом он рассказал Медиамакс об особенностях жизни и работы в Армении.



До приезда в Армению я имел определенное представление об армянской культуре, обычаях и истории. Знал о трагических событиях 1915 года. С первой же секудны я почувствовал теплоту и искренность армян. Излишне говорить о невероятном гостеприимстве армян.



Пять лет назад, вступив в должность постоянного координатора ООН, я очень хотел по возможности ускорить процесс развития Армении. Сегодня могу заявить, что нам в определенной степени удалось это сделать.



Мне было легко работать с армянами. Наверняка, это было обусловлено тем, что все мы преследуем единую цель – сделать все возможное для ускорения процесса реформ в Армении.



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Жизнь здесь достаточно динамична и разнообразна. С каждым днем Ереван становится более привлекательным и оживленным. Гюмри, Горис, который, кстати, признан культурной столицей стран СНГ, также развиваются. Безусловно, в марзах, где возможностей меньше, еще предстоит много сделать. Однако заметно, что правительство пытается предпринять шаги, чтобы никто не оставался без внимания.



Общество | 2017-08-27 10:00:41 Андрей Пятахин о теплоте армян и нехватке парков