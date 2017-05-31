1955 год: Ульбрихт редактирует директиву Микояна

В январе 2017 года Центральное разведывательное управление США рассекретило около 12 миллионов страниц документов, касающихся деятельности ЦРУ с 1940 по 1990-е годы. Рассекреченные документы в некоторой мере проливают свет на деятельность ЦРУ в период холодной войны. Фото:
Изучая материалы, Медиамакс нашел немало интересных документов о деятельности Анастаса Микояна, и решил подготовить специальный проект «Микоян глазами ЦРУ». Медиамакс представляет проект в партнерстве с компанией «Электрические сети Армении».
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Германская проблематика была одной из наиболее важных в мировой политике после окончания Второй мировой войны. В целом ее суть сводилась к следующему - быть ли Германии единой, но нейтральной (этого подхода придерживался Советский Союз) или разделенной, но включенной в военные блоки (подход США и лидера ФРГ Аденауэра). Следует отметить, что помимо позиций держав-победительниц на решение германского вопроса всё большее влияние стала оказывать политика правительств ФРГ и ГДР.
Одной из последних попыток решения вопроса стало совещание в Берлине в конце января 1954 года, когда, с одной стороны, была выдвинута идея связать германский вопрос с системой коллективной европейской безопасности, которая могла бы заменить НАТО (предложение Молотова), с другой - незамедлительное объединение Германии путём проведения общегерманских выборов (предложение министра иностранных дел Великобритании Идена). Однако ни одна из этих инициатив принята не была. Не возымели успеха и несколько других попыток Москвы предотвратить окончательный курс Аденауэра на интеграцию с Западом.
В итоге, в конце февраля 1955 года ФРГ ратифицировала так называемые Парижские соглашения, одним из основных пунктов которого стало присоединение страны к НАТО. Советскому Союзу было необходимо реагировать на возникшую ситуацию, и ответным шагом стало образование Организации Варшавского договора. Одновременно у Советского Союза появилась возможность для дипломатического маневра, и было решено использовать момент для нормализации отношений между Советским Союзом и ФРГ. В какой-то мере это смягчило для Москвы последствия вхождения ФРГ в НАТО.
В начале марта 1955 года в ГДР отправился Анастас Микоян, который привез соответствующие директивы для правительства Берлина, готового на жесткие шаги. Американская разведка проанализировала ситуацию и представила в Госдепартамент примечательные факты о данном визите.
В ходе посещения Восточного Берлина и Лейпцига Анастас Микоян привез политические директивы для правительства ГДР из Кремля. Микоян предупредил Социалистическую единую партию Германии (СЕПГ) воздержаться от принятия незамедлительных контрмер против ратификации Бонном Парижских соглашений.
Однако первый секретарь СЕПГ Вальтер Ульбрихт и его ближайшее окружение, опасаясь потерять своих позиции, произвольно изменили текст предварительно одобренной директивы Микояна, сделав заявление более неприемлемым для Запада.
Микоян был проинформирован об изменениях, сделанных в привезенной им директиве первым советником советского посольства Орловым по возвращению в Берлин из Лейпцига. Он заявил, что это может иметь серьезные последствия. Хрущев, вероятно, будет обеспокоен этим инцидентом, и позиции Ульбрихта могут пошатнуться.
В сентябре 1955 года состоялся визит в Москву главы ФРГ Конрада Аденауэра, в ходе которого были подписаны соглашения об установлении дипломатических отношений между двумя государствами, что в какой-то степени способствовало соблюдению баланса сил на европейском континенте и снижало риски перерастания холодной войны в «горячую».
Этот визит можно считать переломным этапом в истории «германского вопроса». Существование на территории Германии двух государств с различным общественным и экономическим строем стало реальностью, а объединение Германии - делом далекого будущего.
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Партнером проекта является компания «Электрические сети Армении»
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